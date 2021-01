Un dimanche mouvementé à Big Brother Célébrités

Grosse soirée d'élimination pour Big Brother Célébrités.

Pour la première fois, les célébrités ont dû faire un choix pour évincer quelqu’un de l’aventure. Qui de Claude Bégin ou Geneviève Borne quittera l’aventure ? Chaque candidat, qui n'était pas en danger, a été invité à aller rejoindre Marie-Mai dans le confessionnal pour faire leur choix.

Noovo

À l'unanimité les célébrités ont décidé d'éliminer Geneviève Borne. Claude Bégin garde sa place dans l'aventure pour une semaine supplémentaire. L'ensemble des candidats ont voulu éviter d'éveiller les soupçons sur les alliances formées dans l'aventure.

Noovo

Pour le challenge pour devenir le prochain patron de la maison, les joueurs étaient enfermés dans une cage à poules et devaient faire passer les oeufs d'un bord à l'autre, en passant leurs doigts à travers le grillage. Ensuite, ils devaient faire tomber les lettres P et M. Le gagnant aura accès à tous les privilèges du parton et il a sa place garantie pour une semaine supplémentaire.

Pour savoir qui sera patron de la maison, soyez à l’écoute de Big Brother Célébrités, demain à 18 h 30. Pour voir ou revoir les épisodes, visitez le site Noovo.ca.

Vous aimerez aussi :