Un épisode de La petite vie avec Normand Brathwaite retiré de ICI Tou.tv!

Un épisode de La petite vie a été retiré de la plateforme ICI Tou.tv la semaine dernière.



L'épisode en question mettait en vedette Normand Brathwaite, qui y jouait un Africain en visite au Québec pour étudier les coutumes d'une famille québécoise.



Radio-Canada a indiqué au Journal de Montréal que cet épisode « pourrait être mal compris et ressenti comme une insulte par une partie de l'auditoire ».



« Effectivement, plus de vingt-cinq ans se sont passés depuis l'enregistrement public de cet épisode fortement caricatural dont l'humour, au regard de la prise de conscience et des sensibilités actuelles, pourrait être mal compris et ressenti comme une insulte par une partie de l'auditoire. Nous avons donc jugé préférable de le retirer de l'offre d’ICI TOU.TV pour le moment »,





Agence QMI



De son côté, Normand Brathwaite a confié à l'Agence QMI : « Ça ne me fait rien. Je me mets à leur place (Radio-Canada), pis je trouve que c’est plus simple de l’enlever plutôt que d’avoir du trouble pour quelque chose qui a été fait il y a des années. »



Que pensez-vous de cette décision?



