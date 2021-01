Un nouveau personnage débarque dans 5e rang

Un p'tit nouveau se joint à la belle et grande famille de 5e rang!

De qui l'on parle?

Du comédien Louis-David Morasse! Après avoir joué huit saisons dans la série O', le sympathique comédien fait peau neuve et s'apprête à défiler sur nos petits écrans dans 5e rang!



Radio-Canada ©Bertrand Calmeau



Armé de son look de bad boy (manteau de cuir et bagues aux doigts en renfort) ainsi que de sa barbe fournie, Louis-David Morasse prendra les traits de Lucas, le frère de Tina (Brigitte Poupart). Fraîchement sorti de prison, Lucas rend une petite visite surprise à Tina dans ses nouveaux bureaux en banlieue, souhaitant ardemment connaître la vérité sur celui ou celle qui l'a dénoncé quatre ans auparavant. Au passage, Lucas reproche à Tina sa mauvaise gestion des affaires de la famille, d'avoir perdu du terrain et de s'être exilée à Valmont, tout en essayant de savoir qui a tué leur père. Ces retrouvailles n’annoncent rien de bon et Tina aura certains comptes à régler si elle souhaite rester à la tête de son organisation!

«Je voulais faire oublier mon personnage (Philippe O’Hara); j’ai donc laissé pousser mes cheveux et ma barbe. J’ai joué des gars en cravate pendant 15 ans, et j’avais envie de changer un peu!», dévoilait Louis-David en mars dernier, au Échos Vedettes, sur son nouveau look depuis la fin de la série O’.



Radio-Canada ©Bertrand Calmeau

Radio-Canada ©Bertrand Calmeau



Le vol étrange de certaines bêtes à la ferme inquiète tout le monde et ce n'est que la pointe de l'iceberg puisque Marie-Luce (Maude Guérin) manque maintenant à l'appel! Les deux corps de police tentent désespérément de retrouver Malouin (Maxime Cormier) et une chasse à l’homme s’organise. Elle prendra une tournure dramatique!



Radio-Canada ©Bertrand Calmeau

Radio-Canada ©Bertrand Calmeau

Radio-Canada ©Bertrand Calmeau



Kim (Catherine Brunet) trouve de l’argent caché par Jean-Michel (Frédéric Millaire Zouvi). A-t-il encore fait quelque chose d’illicite? Pendant ce temps, Nathalie (Joëlle Paré-Beaulieu) est troublée par la présence d’un jeune employé du marché... son fils!

