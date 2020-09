Un nouvel acteur se joint à la distribution de 5e rang

Un p'tit nouveau se joint à la belle et grande famille de 5e rang!



De qui l'on parle?

Du comédien Claude Prégent! Après avoir passé 15 ans de sa vie à interpréter le personnage de Normand Castonguay dans L'auberge du chien noir, le comédien fait peau neuve et s'apprête à défiler sur nos petits écrans dès la rentrée!



Eh oui, Claude Prégent se glissera dans la peau de Léopold Thompson, ancien policier et père de Gladys (Julie Roussel), qui tentera d'aider Fred (Maxim Gaudette) sur sa fameuse enquête des femmes disparues!

«Je croyais que c’était les auteurs Sylvie Lussier et Pierre Poirier qui avaient eu l’idée de me confier le rôle de Léopold Thompson dans 5e rang, mais j’ai appris que c’était deux membres de l’équipe de production qui avaient pensé à moi en même temps pour camper un ex-policier. Peu importe; j’étais heureux à l’idée de retravailler avec un tandem de dialoguistes extraordinaires», a-t-il confié en entrevue au TV Hebdo.

Il ajoute: «Le plateau est à Saint-Chrysostome, un endroit qui m’est familier, puisque j’ai grandi à Valleyfield! Je n’ai donc pas eu à chercher bien longtemps le lieu de tournage, contrairement aux autres comédiens qui s’y rendent pour la première fois. (rires) J’ai joué mes premières scènes avec Julie Roussel et Maxim Gaudette, à qui j’avais donné la réplique dans L’auberge du chien noir. Tourner des extérieurs à la campagne, c’est tellement agréable! De plus, mon personnage est l’un des plus beaux de ma carrière: un homme droit, assez sanguin, qui aime sa fille plus que tout au monde, même s’il est constamment en désaccord avec elle. Comme tous les personnages de la série, Léopold cache des secrets, que les téléspectateurs découvriront assez rapidement au début de la saison»

Le 15 septembre prochain, on pourra découvrir les nouveaux épisodes de 5e rang! Découvrez d'ailleurs le synopsis des quatre premiers épisodes de la nouvelle saison:

Épisode 36

Tout le monde est à la cherche de Chloé (Jade Charbonneau) disparue en plein party. Que lui est-il arrivé ? Le ton monte entre Marie-Luce (Maude Guérin) et Faubert (Antoine Durand) au sujet de ses liens avec Tina (Brigitte Poupart). Sont-ils liés au crime organisé ? Réginald (Maxime De Cotret) demande à Julie (Marie-Ève Milot) où en est sa relation avec Clara (Lorna Kidjo) et si elle l’aime encore. Paul (Luc Senay) avoue à Fred (Maxim Gaudette) avoir assommé Vince (Francisco Randez) mais amené vivant à l’hôpital. Dans la foulée des confidences, Marie-Luce lui avoue avoir vu Tina au chevet de Vince à l’hôpital.



Épisode 37

Des souvenirs d’enfance refont surface et hantent Charles (François Papineau). Marie- Luce (Maude Guérin) offre un voyage pour deux au Mexique à Kim (Catherine Brunet). Avec qui partira-t-elle ? Jean-Michel (Frédéric Millaire Zouvi) fait des avances maladroites à Mireille (Geneviève Brouillette). Ménard (Jean L’Italien) propose à Fred (Maxim Gaudette) de devenir sergent-détective à la Sécurité du Québec. Acceptera-t-il cette promotion ? Marie-Luce confronte Tina (Brigitte Poupart) qui ne s’en laisse pas imposer. Lors d’une consultation, Docteur Chouinard (Hugo Dubé) est sous le choc des nouvelles révélations de Réginald (Maxime De Cotret).

Épisode 38

La roulotte de Guy (Bobby Beshro) est en ruine, ravagée par un incendie. Est-ce un incendie accidentel ou criminel ? Léopold (Claude Prégent), le père de Gladys (Julie Roussel), accepte d’aider Fred (Maxim Gaudette) sur l’enquête des femmes disparues et leur révèle la vraie identité de Marc Trempe (Marc Béland) et son secret. À la ferme Goulet et filles, Marie-Luce (Maude Guérin) fait de sérieuses menaces à Jean-Michel (Frédéric Millaire Zouvi). À la lumière des révélations de Réginald (Maxime de Cotret), le docteur Chouinard (Hugo Dubé) émet un diagnostic concernant l’impuissance de son patient. Julie (Marie-Ève Milot) s’écroule suite à un appel outremer de Clara (Lorna Kidjo).



Épisode 39

Marie-Jeanne (Catherine Renaud) fait une révélation bouleversante à Marie-Luce (Maude Guérin) au sujet de Guy (Bobby Beshro). Jean-Michel (Frédéric Millaire Zouvi) souhaite aller rejoindre Kim (Catherine Brunet) au Mexique. Il prendra tous les moyens, mais y parviendra-t-il ? Sous le regard paternaliste de Charles (François Papineau), une idylle semble naître entre Paul (Luc Senay) et Corinne (Sonia Vachon). Marc-André (Julien Hurteau) fait une macabre découverte en fouillant les débris de la roulotte des Goulet. De retour en poste, Sophie (Julie Du Page) demande à Fred (Maxim Gaudette) de refuser l’offre de Ménard (Jean L’Italien).

Ça promet!



