Un retour à la réalité difficile pour Ophélia d'OD Afrique du Sud

Le retour à la réalité est difficile pour quelques candidats d'Occupation Double Afrique du Sud.



C'est notamment le cas de la belle Ophélia, qui s'est confiée à propos des difficultés qu'elle a rencontré depuis son retour au Québec, dans un texte partagé à ses milliers d'abonnés sur Instagram.



Voici sa publication :



«Le mois dernier a été difficile pour moi. J’ai mis du temps à me poser. Je ne comprenais pas tout à fait comment je me sentais et pourquoi je me sentais comme ça. J’ai encore de la difficulté à mettre un mot sur l’émotion. Après réflexion, je me suis sentie perdue. Je pense que tu apprends à vivre tes expériences de vie en te construisant des repères. Quand tu vas à OD, tu perds tous ces repères que tu as mis une vie à mettre en place. On te positionne dans des circonstances tellement déstabilisantes que tu n’aurais jamais pu te les imaginer. Mais tu n’as pas le choix de rester debout et dealer avec tout ça parce qu’il y a le Québec au complet qui te regardes. Il y a un système de défense très développé à l’intérieur de chacun de nous. Et pendant ces 3 mois hauts en émotions, le mien (et celui de tous les autres candidats) s’est bâti de nouveaux repères. Mais qui a dit que ce serait facile? Je vous mentirais si je vous disais que je le savais, que ce serait aussi difficile. Dans ma tête, je voyais ça comme un jeu d’enfant.



Quand l’aventure se termine, tu passes 3 semaines complètement isolée de la société. Tu dois même te ‘cacher’ en quelques sortes, pour ne pas te faire reconnaître et dévoiler le ‘punch’ du show.



Le retour à la réalité est tellement spécial parce que tu retrouves la vie que tu vivais avant, amplifiée à l’extrême. Tu te réappropries tranquillement tes anciens repères. Pour moi OD, c’est la plus belle expérience de toute ma vie. Mes 3 semaines d’exclus m’ont appris à me découvrir moi, sans personne ou téléphone pour influencer mes pensées. Et je ne remercierai jamais assez la vie de m’avoir offert cette opportunité-là.

Il y a des moments où c’est important de s’assoir et faire le point, de comprendre les émotions que tu vis. C’est une étape cruciale pour t’aider à mieux aller 😋 !!»



Rappelons que le couple d'Ophélia et Karl n'a pas survécu à l'aventure d'Occupation Double.



C'est la jeune femme qui a annoncé la mauvaise nouvelle en décembre dernier sur les réseaux sociaux : «Karl et moi, on n'est plus ensemble. Je vais super bien, Karl va super bien aussi. Je pense que c'est le mieux pour nous deux. En fait, j'habite à Québec, il habite à Montréal. On n'a pas le même mode de vie. Donc, c'est vraiment une bonne décision pour les deux. Lui et moi on reste en très bons termes, donc ne vous en inquiétez pas.»





