Une deuxième saison confirmée pour Canada's Drag Race!

Bonne nouvelle pour les fans de Canada's Drag Race!



Une deuxième saison de l'émission, qui est la version canadienne de RuPaul's Drag Race, a été commandée par Crave, la plateforme de diffusion en continu de Bell Média.



Les drags queens qui souhaitent y participer, et ainsi peut-être remporter un chèque de 100 000 dollars, peuvent soumettre leur candidature maintenant sur le site de Crave.



Selon Crave, la compétition télévisuelle de drag queens est l'émission originale canadienne la plus populaire de l'histoire de la plateforme.



Rappelons que c'est Priyanka qui a gagné le concours en septembre dernier devant la Québécoise Rita Baga, qui était l'une des trois finalistes.



On pourra d'ailleurs voir la drag queen Rita Baga, qu'on a pu voir dans la 1re saison de l'émission, participera à Big Brother Célébrités cet hiver. La grande première, animée par Marie-Mai, sera présentée sur Noovo et Noovo.ca le dimanche 10 janvier prochain à 19h. Ce soir là, on découvrira qui seront les 15 personnalités qui devront évoluer ensemble, totalement coupées du monde extérieur, devant les caméras qui filmeront 24 heures sur 24!