Une deuxième saison confirmée pour La faille avec Maripier Morin et Isabel Richer

Alors que les tout premiers épisodes de la nouvelle série policière La faille n'ont pas encore été dévoilés, on nous annonce qu'une deuxième saison est DÉJÀ confirmée!



Eh oui, c'est lors du visionnement de presse des deux premiers épisodes mercredi matin qu'on a appris la bonne nouvelle... et on n'était pas les seuls: la distribution n'était pas au courant non plus!

«Je n’ai pas encore lu les textes, mais j’ai vraiment hâte de côtoyer à nouveau Maripier! En fait, on a eu la confirmation sur cette nouvelle saison en même temps que vous, lors du visionnement ce matin. On savait que c’était dans l’air et qu’ils travaillaient sur des textes, mais rien n'était confirmé. C'est une belle nouvelle! Mais, je n'en sais pas plus...», me confiait Isabel lors de l'événement.



Au-delà de la série policière, La faille c’est la recherche de vérité dans une communauté tissée serrée. Un drame humain, des émotions fortes et surtout, des personnages qui portent en eux de vives blessures.

Dans la beauté et l’immensité des paysages enneigés du Grand Nord québécois se mêlent le suspense et les intrigues. À travers ce décor, on découvre les secrets des personnages profondément blessés, malgré leurs apparences. Des squelettes bien enfouis qui viennent vite les rattraper. Parmi eux, la sergente-détective Céline Trudeau, une héroïne forte et bienveillante interprétée par Isabel Richer. À elle s’ajoutent des acteurs de grand talent dont Alexandre Landry, Maripier Morin, Jean-Philippe Perras, Patrick Hivon, Marc Messier, Élise Guilbault et plusieurs autres!



La faille, une enquête policière qui révélera bien plus que les dessous d’un mystérieux meurtre. À voir, en rafale, dès jeudi le 12 décembre exclusivement sur Club illico!



