Une deuxième saison confirmée pour La famille est dans le pré

C'est définitivement LA meilleure nouvelle du jour!

C'est avec bonheur qu'on apprend aujourd'hui qu'on retrouvera nos agriculteurs préférés de L'Amour est dans le pré dans une DEUXIÈME saison du docu-réalité La famille est dans le pré!



Vanessa Brossard

Vanessa Brossard



Eh oui, les fans de l'émission seront aux anges d'apprendre le retour de La famille est dans le pré à l'automne prochain sur Canal Vie, avec l’ajout de trois nouveaux couples: Ludovic et Fidjie (saison 3), Maxime et Krystel (saison 1) et Nicolas et Louise (saison 8). Gabriel et Clara (saison 5), Ludovic et Jennifer (saison 3) et Jérôme et Jessyca (saison 2) seront pour leur part de retour. Dès le jeudi 15 avril 20 h, les téléspectateurs de Noovo pourront prendre des nouvelles d’anciens couples de L'Amour est dans le pré avec la première saison de La famille est dans le pré. Ils pourront les suivre dans leur quotidien, avec leur famille à la ferme, et découvrir tous les défis que cela comporte, une fois l’amour trouvé.



Bell Média - Noovo



Ce jeudi 20 h sur Noovo et Noovo.ca, voyez le dernier épisode de la 9e saison de L'Amour est dans le pré. Lors de ce rendez-vous, Alex, Denis, Julien, Martin et Marc-Antoine se retrouveront au Manoir du Lac William pour faire le point sur leur aventure. Dès la semaine prochaine, même jour, même heure, Noovo fera place à la première saison de La famille est dans le pré, grand succès de Canal Vie. Quelques semaines après leurs escapades dans la région de Montréal, les agriculteurs font le bilan. Katherine Levac en profitera pour prendre des nouvelles de leur retour à la réalité et des couples qui ont été formés cette saison. Si l’amour a été au rendez-vous pour certains, d’autres ont connu des fins de relation inattendues.





Ce n'est plus un secret pour personne: L'Amour est dans le pré est LE petit plaisir coupable des Québécois!

Provenant de partout au Québec, les agriculteur(rice)s qui veulent s’inscrire pour la 10e saison de L'Amour est dans le pré doivent travailler à temps plein sur une ferme ou encore sur la ferme familiale et être âgés de 18 ans et plus. À noter qu’il n’y a pas de limite d’âge. Peu importe l’origine, l’orientation sexuelle ou la région, les candidats et candidates doivent avoir une démarche sérieuse et être ouverts à trouver l’amour! Les célibataires intéressés par cette aventure enrichissante peuvent toujours s’inscrire sur Noovo.ca.



Vous aimerez aussi: