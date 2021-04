Une nouvelle série originale signée Florence Longpré et Guillaume Lambert

C’est le 12 avril prochain que débutera le tournage d’Audrey est revenue, nouvelle série originale coécrite par les BFFs Guillaume Lambert et Florence Longpré! Cette comédie dramatique raconte le destin inusité d’une jeune femme, Audrey, revenue de son long coma.

Les 10 épisodes de 30 minutes, réalisés par Guillaume Lonergan (M’entends-tu?, L’âge adulte), suivent l’épopée du retour d’Audrey, avec tout ce que ça impliquera en termes d’adaptation, d’obstacles et de chamboulements pour elle et pour tous ses proches.



Karine Paradis



Lorsqu’Audrey Beaudry se réveille, à la grande surprise de tous, après avoir passé 16 ans dans un profond coma, plus rien n’est comme avant. Maintenant âgée dans la trentaine, elle rentre à la maison à Sorel-Tracy et elle réalise que bien des choses se sont passées depuis le drame. La famille dans laquelle elle a grandi n’est plus ce qu’elle a connu, les tendances mode ont complètement changé, la technologie prend désormais une place importante dans la vie des gens, et Audrey tente, avec toute la candeur d’une adolescente, mais maintenant adulte, de s’adapter à sa nouvelle vie. Au fil des jours et de ses conversations, notamment avec sa meilleure amie, la mémoire d’Audrey revient peu à peu, et s’ouvre sur les événements qui l’ont plongée dans le coma, lui révélant en morceaux de casse-tête ce qui s’est réellement passé ce soir-là... Un parcours donnant lieu à des moments de grande émotion, de remises en question et de situations cocasses qui ultimement, permettra à tout le monde de porter un regard neuf sur la vie.

«Audrey est revenue est une série lumineuse sur le réveil, celui d’Audrey bien sûr, mais celui aussi de tout son entourage, qui reprend enfin goût à la vie après un grave traumatisme survenu il y a plusieurs années. Alternant entre drame et comédie, c’est l’histoire d’une jeune fille plus tout à fait jeune qui retrouve la mémoire, qui reprend contact avec l’essence d’elle-même et qui se reconstruit peu à peu», affirment les auteurs Florence Longpré et Guillaume Lambert.



Club Illico



En plus de coécrire la série, la comédienne Florence Longpré donnera également vie à Audrey, le personnage principal. Les rôles de ses parents seront défendus par Josée Deschênes et Denis Bouchard. Dominic St-Laurent incarnera son frère et Zeneb Blanchet sa demi-soeur, née de l’union de sa mère avec son nouveau conjoint, campé par Martin-David Peters. Joanie Guérin et Charlie Lemay-Thivierge se glisseront dans la peau de sa meilleure amie Cynthia, l’une interprétant la femme dans la trentaine et l’autre l’adolescente. Benoit Drouin-Germain personnifiera Yannick, la dernière personne à avoir vu Audrey avant qu’elle tombe dans le coma. Ariel Ifergan campera le rôle de son neuropsychologue. À ceux-ci s’ajouteront à la distribution: Anglesh Major, Marie-Claude St-Laurent, Markita Boies, France Parent, CatherineBeaudin, Guillaume Tremblay, ElliotMiville-Deschesnes, Félix-Antoine Bénard et Émile Boucher.

Audrey est revenue sera disponible cet automne sur Club Illico!



Vous aimerez aussi: