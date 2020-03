Une photo de Mélissa Bédard sans perruque fait réagir

Eh oui, la belle chanteuse a les cheveux courts!

À la suite d'un épisode fort émouvant dans la deuxième saison de M'entends-tu?, où l'on pouvait l'apercevoir sans perruque, Mélissa Bédard a décidé de renouveler l'expérience en publiant un cliché au naturel sur sa page Instagram.



Instagram de Mélissa Bédard



Tout de suite, une tonne de commentaires ont afflué sur sa page, réagissant autant à l'épisode de la série, qu'à sa vraie crinière!

«Le naturel revient toujours au galop! #woman #womanstyle #blackwoman», dévoile-t-elle.





On se souvient que Mélissa avait partagé pour la toute première fois une photo au naturel en février 2019 afin de soutenir l'une de ses amies atteintes d'un cancer.

«Ce soir je me dévoile.... Rares sont ceux qui m’ont vue comme ça.... et je ne sais pas pourquoi! Je me suis cachée, je portais et porterai la perruque par fierté (je change de tête quand je veux!!!!) alors que pour elle, ce n’est pas un choix, elle en a besoin!

M’assumer, bon pas encore prête je pensais mais ELLE mérite ça!



Sabrina à presque atteint son but de 3500$ pour une prothèse capillaire et ça, grâce à vous tous.... mes amours!

Un énorme merci pour votre grand cœur et ma belle Sab avec ou sans cheveux tu traverseras la tête haute cette tempête ❤️ #jetaimesab #fucklecancer @sabriinagagne», avait-elle alors confié.





Avec ses différentes perruques, la belle peut d'ailleurs changer de tête comme il lui plaît!



Psst! La semaine dernière, sur le plateau de La vraie nature, Mélissa s'est confiée sur la mort de sa maman, la drogue ainsi que ses idées noires.



Vous aimerez aussi: