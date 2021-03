Une sixième saison confirmée pour L'Échappée

L'art de bien terminer la semaine? Apprendre que l'une de nos séries prefs' est renouvelée!!!

Eh oui, c'est via la page Facebook de la série plus que populaire que les fans de L'Échappée ont pu apprendre la grande nouvelle: on pourra découvrir au printemps prochain les nouvelles aventures de nos personnages favoris dans la dramatique télévisuelle.

«🎉 C'EST OFFICIEL... L'Échappée sera de retour en septembre pour une sixième saison à TVA! Nous avons très hâte de poursuivre cette aventure avec vous, chers spectateurs. MERCI d'être avec nous chaque semaine depuis 5 ans! 😊»





En pleine finition des tournages de la cinquième saison, la créatrice Michelle Allen et les comédiens (Bianca Gervais, Anick Lemay, Pierre-Yves Cardinal, Charlotte Aubin et Jean-François Nadeau, entre autres) ont dû se réjouir de cette excellente nouvelle. Après tout, L'Échappée rallie les fans devant leur petit écran depuis 2016 déjà!





Autre bonne nouvelle: l’automne prochain, l’adaptation québécoise de l’émission à succès du réseau FOX, I Can See Your Voice, un jeu musical télévisé hors du commun, fera son entrée sur Noovo. Au rythme des chansons, du suspense et de prestations flamboyantes, ce grand plateau de variétés vous en mettra plein la vue! Le but? Identifier, parmi six participants, les vrais chanteurs et les imposteurs.



Vous aimerez aussi: