Une soirée surprenante à Big Brother Célébrités

Après la première victoire de «vetoman», Kevin a décidé de sauver Camille, ce qui est venu brouiller les cartes de l’alliance formée de Jean-Thomas, François et Kim. C’est Richardson qui est allée rejoindre Maxime en danger.

Après la trahison de Kevin, l’alliance «des quatre roues d’une voiture de luxe qui n’appartient pas à François Lambert» a créé une sous-section de trois (Kim, Jean-Thomas et François) pour éviter que Kevin et Camille puissent aller plus loin dans le jeu.

Lors du vote, Camille a voté contre Richardson tandis que Kevin, Jean-Thomas et François ont décidé de voter contre Maxime en lui souhaitant la meilleure des chances pour l’épreuve de la rédemption. Après mûre réflexion, Maxime a décidé de passer son tour pour l’épreuve et de quitter la maison.

Pour le challenge du patron, les candidats doivent faire une pile de quinze canettes dans un format réduit d’un minibar. Ils auront un maximum de 30 minutes pour réaliser l’épreuve. La célébrité qui fera le défi le plus rapidement deviendra le patron de la semaine.

À la fin de l’émission, tous les candidats avaient échoué le défi. Ils ont repris le défi de façon éclair, ils ont dû faire une pyramide de 6 bouteilles, le plus rapidement possible. Avec un temps impressionnant de 2 minutes 1 seconde, Camille devient la patronne de la maison.

