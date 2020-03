Une Spice Girls à La semaine des 4 Julie ce lundi!

Julie Snyder recevra une Spice Girls sur le plateau de La semaine des 4 Julie ce lundi!



Melanie C, alias Sporty Spice, était censée être de passage à Montréal la semaine prochaine, mais étant donné la pandémie de la COVID-19, elle est actuellement confinée en Angleterre.



La populaire chanteuse accordera donc une entrevue via Skype à Julie Snyder pour parler de sa nouvelle chanson et des impacts du coronavirus dans la ville de Londres.





Au cours de sa carrière, Melanie C a vendu plus de 105 millions d'albums avec les Spice Girls et ses différents albums solo. L'an dernier, la vedette de la pop s'est d'ailleurs réunie avec le groupe pour une tournée européenne.



La star a récemment lancé une nouvelle chanson intitulée Who I Am. Voyez l'excellent vidéoclip ci-dessous :







C'est à ne pas manquer ce lundi sur le plateau de Julie Snyder!



