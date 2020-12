Une vidéo de mariage de Jennifer et Étienne d'OD Afrique du Sud devient virale!

OMG! Où est-ce qu'on signe la pétition en faveur de ce couple??!



Jennifer Nogue et Étienne Jolicoeur, qu'on a connus dans la cuvée d'Occupation Double Afrique du Sud, ont joué les modèles il y a deux semaines pour un photoshoot de mariage... et on doit dire que le résultat est FA-BU-LEUX!

Les anciens candidats d'OD, devenus aujourd'hui amis et colocataires, ont indéniablement une chimie de feu et feraient TELLEMENT un beau couple... TELLEMENT qu'on a le goût de croire, après avoir visionné la vidéo de mariage les mettant en scène, que leur amitié s'est tout doucement transformée en amour!

Mais non... tristesse!



«Nos ɑlter égos ,Sɑndrɑ & Josh, se sont enfin dit « Oui, je le veux » 💍 ♥ Pour ce qui est de moi et @etiennejolicoeur, c’étɑit le temps d’une journée 👰🏼🤵🏻», dévoile Jennifer via Instagram.



En plus, Jennifer et Étienne sont à croquer dans leurs habits de mariage, smoking chic et robe dénichée à la boutique Ma Chérie Bleue bien en vue!

Ils sont parfaits!



