C'est avec la plus grande des tristesses que l'on apprend que Valérie Taillefer est en deuil...

«Notre petit Jack est partie le 26 octobre dernier, date déjà lourde de tristesse dans mon coeur, mais j’ai interpreté ce hasard comme un signe!»

Lundi soir, la sympathique animatrice a dévoilé à ses fans que ses filles, Lily-Rose et Stella-Ève, et elle traversaient une période difficile alors que leur chien Jack a rendu son dernier souffle.

C'est via Instagram que Valérie a rendu un dernier hommage à son fidèle toutou:

«“Le chien est le seul être qui t’aime plus qu’il ne s’aime lui-même“ - Fritz Von Unrub

J’ai reçu quelques messages de votre part me demandant pourquoi j’étais moins active sur les médias sociaux dans les dernières semaines. Et je n’avais simplement pas envie d’en parler avant. Notre petit Jack est parti le 26 octobre dernier, date déjà lourde de tristesse dans mon coeur, mais j’ai interprété ce hazard comme un signe. Un clin d’oeil de l’haut delà qui l’attendait à bras ouverts. Mes enfants et moi avons eu beaucoup de chagrin de voir partir celui qui était toujours à nos côtés à travers les hauts et les bas des 6 dernières années. Je vous encourage fortement d’aller chercher votre animal de compagnie dans un refuge, comme je l’avais fait pour Jack au refuge du CHUV. Nous restons avec des milliers de merveilleux souvenirs de lui dans nos coeurs... Miss you my boy xxx», dévoile-t-elle dans un touchant message.



(N'oubliez pas de faire défiler à gauche pour découvrir toutes les photos!)

Le 26 octobre est une date extrêmement significative pour la petite famille et particulièrement pour l'animatrice, puisqu'il y a deux ans, l'amoureux de Valérie Taillefer perdait la vie dans un violent accident de la route.

Nous offrons toutes nos condoléances à Valérie, ses amis et ses proches, qui sont en deuil.



Instagram de Valérie Taillefer

Instagram Valérie Taillefer



L'animatrice a partagé récemment une magnifique et rare photo de son conjoint à ses abonnés. Pour la découvrir, c'est par ICI!



Vous aimerez aussi: