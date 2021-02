Vanessa Pilon a maintenant les cheveux rose gold!

Alerte au changement capillaire!

Vanessa Pilon a fait un petit arrêt au salon de son coiffeur préféré où David D'Amours a usé de sa magie et de ses doigts de fée afin d'offrir un magnifique rafraîchissement capillaire à la star.

Résultat?



Instagram David D'Amours



Après les cheveux rose pastel de Marie-Mai, Vanessa a craqué pour la tendance coloration du moment: des cheveux couleur rose gold!

«𝐀 𝐥𝐢𝐭𝐭𝐥𝐞 𝐬𝐩𝐥𝐚𝐬𝐡 𝐨𝐟 𝐫𝐨𝐬𝐞 𝐠𝐨𝐥𝐝✨ @vanpailong

Balayage/Haircut/Hairstyle by me using @kerastase_official and @t3micro #rosegoldhair #longhairdontcare #messyhairdontcare», dévoile le coiffeur de stars sur Instagram.





La belle animatrice semble avoir besoin de changement ces derniers temps puisqu'elle a dévoilé récemment son tout nouveau tatouage réalisé avec la méthode handpoke: des runes liées!





Sur une autre note, la belle Québécoise et son amoureux Alex Nevksy ont accueilli un nouveau membre au sein de leur famille!





Au rayon des changements de tête dans les dernières semaines, la talentueuse comédienne Ludivine Reding nous a fait rêver de chaleur et de beau temps avec sa nouvelle tête ensoleillée! Puis, les plus populaires frangines du Québec, les Soeurs Boulay, ont profité de la grande première de Star Académie 2021 pour dévoiler leur nouveau look!



