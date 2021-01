Vanessa Pilon de retour à Salut Bonjour pour parler spiritualité!

Vanessa Pilon a annoncé une bonne nouvelle à ses abonnés sur les réseaux sociaux, cette semaine!



La vedette sera de retour à Salut Bonjour pour parler spiritualité. Dans ses chroniques, elle fera découvrir cet univers qu'elle explore depuis déjà quelques années et partagera aux téléspectateurs les différents phénomènes qui s'y rattachent.



« Très heureuse d’être de retour comme collaboratrice auprès de Salut Bonjour pour des chroniques à saveur ésotérique.

La spiritualité prend beaucoup de place dans ma vie, et ce, depuis plusieurs années. J’ai longtemps été gênée d’en parler, de peur d’être jugée, mais là j’assume complètement et ça m’excite d’en parler », a écrit Vanessa Pilon sur Facebok.







On est très heureux de retrouver Vanessa Pilon à la populaire émission matinale!



Vous pouvez également voir la belle animatrice dans la série Allons boire ailleurs sur TV5! À travers chaque épisode, Vanessa Pilon trace le portrait d'un pays et cherche à en révéler l'âme à travers les boissons, les gens qui les fabriquent, les consomment, les vendent, et qui en sont passionnés.



Sur une autre note, Vanessa Pilon et son amoureux Alex Nevksy ont accueilli un nouveau membre au sein de leur famille! Il s'agit d'une magnifique chienne qui se nomme Sophie!



On craque! Elle est trop mignonne, n'est-ce pas?



