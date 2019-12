Vanessa Pilon partage une superbe photo avec sa fille au Mexique

Alex Nevsky et Vanessa Pilon continuent de nous faire rêver en direct du Mexique avec leur fille Claire!



Les amoureux partagent des magnifiques photos de leur voyage sur les réseaux sociaux.



La populaire animatrice a publié deux nouveaux clichés de ses vacances sur Instagram. Sur une première image, elle prend la pose avec sa fille, et sur la deuxième photo, on peut voir Claire sur la plage.



Wow! Quels beaux souvenirs en famille!



Revoyez maintenant les plus beaux looks de Vanessa Pilon sur Instagram en 2019. On adore la créativité l'audace de la star! Son style est incroyable!







