Vanessa Pilon publie des superbes photos de sa fille Claire

En cette période de pandémie, les vedettes québécoises doivent s'isoler volontairement tout comme nous pour éviter la propagation du coronavirus!



C'est le cas de Vanessa Pilon qui se trouve actuellement à la maison avec sa petite fille Claire. La populaire animatrice, qui passe du temps de qualité en famille, a partagé des superbes clichés de son enfant sur les réseaux sociaux.



«Je pensais que la vie allait être mise sur pause pendant cet interstice. Elle est plutôt en train de se déployer comme jamais. On désapprend, on se redéfinit. C’est grand. C’est beau. 💛 (Claire a HÂTE à l’été et prend la sécurité TRÈS AU SÉRIEUX 😂)», a-t-elle écrit.



Voici les magnifiques portraits de Claire :





Confinées à la maison, de nombreuses vedettes québécoises ont également partagé d'adorables photos avec leurs enfants sur les réseaux sociaux. Voyez les moments précieux en famille de Mahée Paiement, Mirianne Brûlé et Ingrid Falaise!



