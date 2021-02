Varda Étienne: «Big Brother Célébrités a été une opportunité inespérée»

Varda Étienne a quitté volontairement Big Brother Célébrités vers la fin de la semaine dernière. La nouvelle a été annoncée dimanche lors de la soirée d'élimination.

L'animatrice, qui est bipolaire, a confié qu'elle quittait car elle ne se sentait pas bien et qu'elle savait qu'il fallait qu'elle rentre chez elle.

Lundi après-midi, on a eu l'occasion de discuter brièvement avec Varda Étienne. Elle est de retour à la maison, a retrouvé ses repères et a fait faire ses ongles, à son plus grand bonheur! La star est satisfaite de son parcours à Big Brother Célébrités, même si elle aurait aimé sentir la force de continuer.

Noovo

Elle considère d'ailleurs cette aventure comme l'occasion d'une vie :

« En 25 ans de télé, je n’ai jamais, jamais été aussi bien traitée par une production. Jamais! On est traités, vraiment, comme des célébrités internationales. Des petits bébés lala. Ils répondent à tous nos besoins à la minute qu’on leur demande. Ils sont attentifs. Ça a été une opportunité inespérée pour moi! Et ça, ça me fait de la peine. J’avais peur de décevoir la production. Ça, ça m’a inquiétée.

Parce que c’est la première édition, on m’a choisie! C’est une opportunité inespérée. C’est un cadeau! Quand je suis entrée dans la maison Big Brother Célébrités, c'était pour y rester le plus longtemps possible et donner le meilleur show possible. Parce que c'est d'abord et avant tout un show! On m'a engagée pour faire un show, et j'ai l'impression de ne pas avoir livré la marchandise au complet. Ça, ça me déçoit »

Noovo

Mis à part ce regret, Varda Étienne considère qu'elle a gagné son défi à elle : traverser le mois de janvier, le plus difficile pour elle en terme de santé mentale.

On lève notre chapeau à cette grande dame qui aura marqué l'histoire de Big Brother Célébrités! Ça manquera de stars en talons hauts sur les tapis roulant du gym de la maison!

Vous aimerez aussi: