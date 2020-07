Véronic DiCaire à l'animation de Star Académie 2021?

Alors que La Voix prendra une pause en 2021 afin de laisser sa place à Star Académie, le public est impatient de savoir qui animera la nouvelle édition de l'émission



Le chroniqueur Hugo Dumas révèle aujourd'hui dans La Presse que la production de l'émission avance et qu'une vedette en particulier ressort particulièrement du lot : celui de Véronic DiCaire.



Selon le journaliste, la star a toute l'expérience qu'il faut pour succéder à Julie Snyder. Animatrice, chanteuse, imitatrice, Véronic DiCaire serait effectivement un excellent choix pour piloter cette grande émission de variétés. On adore sa personnalité colorée et son énergie contagieuse!



Pour l'instant, il ne s'agit que d'une supposition et rien n'est encore confirmé. On a hâte d'en savoir plus!



Selon vous, quelle personnalité québécoise devrait animer Star Académie?



Le producteur Jean-Philippe Dion s'est récemment ouvert sur l'avenir de l'émission lors d'une entrevue avec Public Cible. Comment se dérouleront les auditions pendant la pandémie? Comment réussiront-ils à mêler les candidats, les professeurs, le public et les artistes avec la distanciation sociale? Revoyez l'entretien de l'animateur ici.





Karine Paradis



