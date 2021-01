Véronic DiCaire et son amoureux agrandissent la famille

Surprise ❤️!

Un petit nouveau a fait son entrée dans la famille de Véronic DiCaire et son amoureux Rémon Boulerice... Eh oui, c'est via ses réseaux sociaux que la populaire imitatrice a annoncé qu'elle avait profité de la pandémie pour adopter un adorable griffon Korthals (oui, oui, comme celui de Julie Le Breton).

«On est 3 maintenant... @remon_b et moi vous présentons:

Pierre Marcel Le Bourhis

Ou simplement Marcel pour les intimes 😉», dévoile la nouvelle star de Drôles de Véronic et chanteuse via Instagram.





La petite bête, âgée de 17 mois, est franchement craquante et semble bien s'adapter à sa nouvelle maison!

Dites bonjour à Pierre Marcel Le Bourhis, qui a maintenant sa propre page Instagram: «Heureux chez mes nouveaux parents... #griffonkorthal #wirehairedpointinggriffon»!





Nul doute, Marcel est déjà gaga de sa nouvelle maman!

«“Elle est où Vé?”

(Marcel s’ennuie de @vdicaire )

#griffonkorthal #wiredhairedpointinggriffon»





Les amoureux Martin Matte et Laurence Leboeuf ont aussi agrandi la famille dans les derniers mois!

Les bébés chiots et chats poppent de partout depuis le début de la pandémie, nous rendant un peu dingos sur les réseaux sociaux en découvrant leurs adorables binettes et leurs yeux craquants! Sans plus tarder, et pour le bonheur de tous, découvrez 10 stars et leur nouvel animal de compagnie!



