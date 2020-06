Véronique Bannon change de tête et elle est magnifique!

Alerte au nouveau changement capillaire!

Véronique Bannon vient officiellement de lancer les festivités de la belle saison avec sa nouvelle tête ensoleillée! Eh oui, la femme d'affaires et comédienne est allée faire un petit tour chez son coiffeur et elle a opté pour une toute nouvelle coupe et couleur!

C'est via Instagram que Véronique a dévoilé sa métamorphose capillaire, qui lui va à ravir!





Au passage, Véronique a rappelé à ses fans que sa toute nouvelle collection de bijoux AKÜA, en collaboration avec LYËMA, était maintenant disponible!





Vous pouvez d'ailleurs voir les items de la collection ci-dessous!





Psssst! Hier, c'est la belle Alicia Moffet qui nous dévoilait sa nouvelle tête alors que la chanteuse blonde optait pour le roux!



