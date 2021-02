Véronique Bannon dévoile une douce photo avec son grand garçon

Véronique Bannon nous offre le moment mignon du jour!

La comédienne a partagé une superbe photo d'elle avec son fils Milan, aujourd'hui sur Instagram.

Le cliché en noir et blanc nous montre le duo mère-fils confortablement installés, collés, les yeux fermés. Un doux moment merveilleusement capturé!

Voici la publication de Véronique Bannon :

« Quand ton fils te dit : 'Tu es la meilleure maman du monde et je t'aime', ça fait du bien. Ah, mon beau p'tit coeur! On fait tous notre possible. Bonne journée. »

Ils sont trop cutes, tous le deux!

Le grand Milan a maintenant 12 ans. Il est né le 19 juillet 2008 de l'union entre Véronique Bannon et le chanteur Marc-André Niquet, que l'on a connu à Star Académie 2004.

Le mois dernier, la célèbre maman a d'ailleurs partagé une photo souvenir du garçon quand il était tout petit sur Instagram :

Il a bien grandi depuis!

On vous invite à suivre Véronique Bannon sur Instagram pour voir plus de photos d'elle et son beau Milan et ne rien manquer de ses projets professionnels!

