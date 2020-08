Véronique Cloutier annonce le début du tournage de la série L'oeil du cyclone!

Véronique Cloutier a annoncé une excellente nouvelle, ce matin en entrevue dans On est tous debout au 94.7 Rouge à Trois-Rivières : les tournages de la série L'oeil du cyclone débuteront à la fin du mois de septembre!

Tel qu'annoncé précédemment sur enVedette, la célèbre Québécoise incarnera la soeur de Julie Le Breton dans cette nouvelle comédie.

À la base, les tournages devaient avoir lieu cet été. La production a ensuite été repoussée en raison de la pandémie de COVID-19.

Aujourd'hui, Véronique Cloutier confirme en primeur que les caméras se mettront finalement en marche et ce, dès le mois prochain!

Voici ce que l'animatrice de Véronique et les Fantastiques a raconté à ce sujet :

« Je n’ai pas la date exacte mais c’est à la fin septembre. En fait, c’est tout de suite après les Gémeaux, parce que les Gémeaux c’est le 20 septembre, donc ce sera tout de suite après. Je commence ça, et je fais ça tout l’automne jusqu’au mois de décembre. Ça va être un petit marathon je vous dirais! De tourner ça en même temps que la radio, 1res fois qui revient, je fais Rétroviseur pour Véro.tv, je fais un documentaire, j’ai la fondation, le magazine... Je ne sais pas trop comment ça va rentrer [dans mon horaire] mais regarde, on ne vit qu’une fois, on dormira quand on sera morts! »

Un automne drôlement chargé mais très diversifié pour la star adorée du public!

