Véronique Cloutier brille dans une magnifique robe à pois!

Véronique Cloutier est notre star du jour!



La célèbre animatrice était renversante sur le plateau de son émission 1res fois, jeudi soir. Elle portait une magnifique robe à pois agencée avec des chaussures Gucci, choisis par la styliste Chanelle Riopelle.

La vedette a été maquillée par Bruno Rhéaume et coiffée par Marcus Villeneuve. Le résultat est superbe!



Voici le style de Véronique Cloutier :



Quelle classe! On adore son look!



Rappelons qu'en raison du nouveau confinement et du couvre-feu imposé pendant un mois à cause de la crise de COVID-19, l'équipe de Véronique et les Fantastiques a choisi de s'adapter. La populaire émission de radio débute maintenant à 15h30 à Rouge, partout au Québec!



Sur une autre note, Véronique Cloutier a raconté avec douceur l’histoire du trouble anxieux d’une amie qui lui a demandé de l’aide il y a quelques années, à l'occasion de la journée Bell Cause pour la cause. Écoutez maintenant la vidéo en question!



