Véronique Cloutier répond à un détracteur qui critique son look de la meilleure des façons!

Véronique Cloutier a répondu à un détracteur de la meilleure façon, cette semaine sur Twitter!

La belle Véro recevait cette semaine à son émission 1res Fois le comédien Marc-André Grondin ainsi que la chanteuse France D’Amour. À la suite de la diffusion, un internaute a cru bon commenter le look de l'animatrice sur la Twittosphère, mentionnant au passage qu'il n'appréciait guère les «vieilles espadrilles sales» de Véronique.

Il n'en fallait pas plus pour que la principale intéressée lui réponde, et ce, de la meilleure façon qui soit!



Twitter Véronique Cloutier



D'ailleurs, hier, Véronique a partagé son fameux look via Instagram et elle n'a reçu que de bons commentaires via la plateforme!

«@1resfois 25 mars ✨

.

Pourquoi je porte des runnings avec une robe chic?

1) je me suis foulé un pied

2) je veux vous faire choquer

3) j’aime vraiment ça ce look-là



Robe @ganni

Veston @aritzia

Chaussures @newbalance

Boucles d’oreilles @myeldesign



Maquillage @silverfox_style

Coiffure @marcuuus

Stylisme @chanelle_riopel

Photos Véronique Lussier»

Vous aimez?





Sur une autre note, la campagne Différent comme toi est de retour pour une 4e édition avec des nouveautés! Tous les profits seront remis à la Fondation Véro & Louis, qui offrira très bientôt des milieux de vie adaptés aux besoins des adultes autistes de 21 ans et plus.

Les deux t-shirts et deux cotons ouatés sont disponibles dès aujourd'hui!



Vous aimerez aussi :