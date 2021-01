Véronique Cloutier sublime dans un ensemble beige sur le plateau de 1res fois!

Véronique Cloutier est notre vedette du jour!



La célèbre animatrice était plus belle que jamais sur le plateau de son émission 1res fois, jeudi soir. Elle portait un sublime ensemble beige, choisi par la styliste Chanelle Riopelle.



Comme à l'habitude, la star a été maquillée par Bruno Rhéaume et coiffée par Marcus Villeneuve. Le résultat est absolument renversant!



Voici le magnifique look de Véronique Cloutier :



On adore son look élégant et fashion! Elle est trop belle!



Rappelons qu'en raison du nouveau confinement et du couvre-feu imposé pendant un mois à cause de la crise de COVID-19, l'équipe de Véronique et les Fantastiques a choisi de s'adapter! L'émission de radio commence maintenant à 15h30 à Rouge, partout au Québec.

Par ailleurs, Véronique Cloutier a récemment dévoilé la couverture du nouveau numéro du magazine VÉRO et elle est très jolie! Découvrez maintenant son superbe style!

Vous aimerez aussi :