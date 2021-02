Victime du délestage: la comédienne Rosine Chouinard-Chauveau est décédée

L'acteur Normand Chouinard et sa femme Violette Chauveau ont la profonde douleur d’annoncer le décès de leur fille Rosine Chouinard Chauveau, survenu le 18 février 2021 à l’âge de 28 ans.

Elle était la maman digne et courageuse du petit Maël, sa raison d’être. Elle laisse aussi dans le deuil une multitude de parents et d’ami.es qu’elle a profondément touché.es dans sa trop courte vie.



Robert Gilbert



Rosine a succombé à un problème de santé pour lequel elle était en attente d’une intervention chirurgicale. Cette intervention n’a pu avoir lieu à temps en raison du délestage effectué dans le système de santé pour faire face à la pandémie. Les détails relatifs aux funérailles de Rosine seront communiqués ultérieurement.



Julien Faugère / TVA publications - Julie Artacho



La famille est extrêmement touchée par tous les témoignages reçus depuis le départ de Rosine. La famille et les proches ne feront aucun autre commentaire dans l’immédiat et souhaitent vivre leur deuil et son insondable douleur dans l’intimité.

Au fil des ans, on a pu voir Rosine au grand écran dans le film Catimini, puis à la télévision dans les séries 30 vies et Le berceau des anges. La comédienne a aussi tenu la vedette dans les pièces La leçon, Un homme, deux patrons et L’Hôtel du libre-échange.

Toutes nos condoléances à la famille, amis et proches de Rosine Chouinard-Chauveau.



