De passage sur le plateau de Bonsoir Bonsoir, Fabien Cloutier a raconté en détails un accident de pêche dont il a été victime récemment.



« J'étais à la pêche, ma canne est tombée, et je me suis rentré un hameçon de poisson nageur dans le doigt. J'étais en kayak. Je commence à tirer là-dessus, je me suis déjà rentré des hameçons dans le doigt, mais cette fois-là, il était rentré ben comme du monde » , explique-t-il avec humour.



En entendant les détails de cette histoire, Jean-Philippe Wauthier a éprouvé un certain malaise. Sa réaction est plutôt comique!



On adore le sens de l'humour de Fabien Cloutier! Heureusement, tout est bien qui finit bien... Cette histoire nous rappelle cependant à quel point il faut toujours être très prudent en pêchant!



Rappelons que Bonsoir, bonsoir! se poursuivra à l'automne de façon hebdomadaire. On pourra donc continuer de voir Jean-Philippe Wauthier et son équipe dans nos télés un soir par semaine. Découvrez maintenant tous les détails sur cette nouvelle version de l'émission!





