VIDÉO: Isabelle Racicot apprend en direct qu'elle est l'invitée d'En direct de l'univers

Hier soir, Isabelle Racicot a eu la surprise de sa vie sur le plateau d'En direct de l'univers.

Eh oui, la sympathique animatrice avait été appelée quelques heures avant le tournage de l'émission afin de remplacer France Beaudoin au pied levé, elle qui ne pouvait pas être présente lors de la soirée.

Branle-bas de combat, Isabelle s'est sortie de son petit dimanche cocooning en famille, en pyjama mou, a sauté dans la douche, et s'est dirigée vers les studios de Radio-Canada afin d'animer la soirée dédiée à l'univers musical de Sam Breton.

Quelle fut sa surprise lors que l'humoriste lui a annoncé en direct que la soirée ne se passerait pas comme prévu... et que c'était finalement ELLE l'invitée-surprise!

La figure d'Isabelle lorsqu'elle comprend qu'elle s'est fait avoir vaut 1000 $!!!





D'ailleurs, en revenant chez elle, Isabelle a pris un moment pour remercier la belle et grande équipe d'En direct de l'univers, confiant au passage qu'elle était un peu «poisson» d'avoir tout gobé et de ne pas s'être doutée une seconde de la surprise qu'on lui préparait!

«Vous imaginez que je reviens à peine des émotions vives et intenses vécues hier soir à @endirectdelunivers. En 2 heures 30 je suis passée de « OMG, je dois remplacer France Beaudoin ( je ne suis pas douchée et j’ai une couette sur la tête) » à « Il faut que l’émission pour @sambreton soit aussi bonne que lorsque c’est France qui l’anime » à QUOI ?? Je ne comprends pas ce qui se passe, mon univers, quoi ??? !!! »

Mais quelle vague d’amour et de bonheur que j’ai reçue hier. Je suis tellement reconnaissante et épatée de tout le travail qui a été fait pour créer cette surprise.



Mon papa et ma famille

À la maison, j'espère que vous avez passé un bon moment.»





Nul doute, France Beaudoin a le don de créer des moments plus que magiques sur son plateau et on l'adore pour cette raison!!!



