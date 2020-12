Les vedettes de District 31 avait un message pour vous, aujourd'hui!



À quelques jours de Noël, le commandant Chiasson et son équipe tenait absolument à vous souhaiter de Joyeuses Fêtes!



« Cette année, comme nous, vous ne passez probablement pas le temps des Fêtes comme les années dernières, mais l'important, n'oubliez jamais ça, c'est les gens avec qui vous le passez », explique Gildor Roy.



Écoutez le message des comédiens de District 31 ci-dessous :







Rappelons que le tournage de la série policière a été interrompu la semaine dernière, trois jours plus tôt que prévu, puisqu'un membre de l’équipe a été déclaré positif à la COVID-19. Malgré tout, on pourra retrouver notre émission préférée en ondes le 4 janvier prochain!



La productrice Fabienne Larouche a récemment annoncé une merveilleuse nouvelle : il y a aura bel et bien une sixième saison de District 31!





Courtoisie Ici Télé - Photographe Karljessy



La talentueuse interprète de Virginie Francoeur, la comédienne Catherine-Audrey Lachapelle, a fait de touchants adieux à son personnage. Lisez son touchant texte maintenant!



Vous aimerez aussi :