Vidéo virale: Dr. Horracio Arruda danse au Bye Bye 1990!

Le Dr. Horacio Arruda est notre vedette du jour!

Le directeur national de la santé publique, qui reçoit un grand capital de sympathie depuis le début de la crise du coronavirus, nous fait à nouveau sourire!

Cette fois-ci, c'est grâce à l'équipe d'Infoman, qui a retracé une vidéo souvenir le montrant en train de danser au Bye Bye 1990!

Les images nous montrent le jeune Dr. Arruda vêtu d'un chic complet blanc, dans la foule, en train de suivre la chorégraphie suggérée par Patrice L'Écuyer!

Voici la vidéo en question, qui est rapidement devenue virale :

C'est tout simplement parfait!

Rappelons que le Dr. Horacio Arruda, à travers les différents points de presse en compagnie du premier ministre François Legault, a souvent fait sourire les gens avec ses suggestions ludiques comme faire de la danse en ligne sur la webcam avec des amis et cuisiner des tartelettes portugaises.

Des fans du directeur de la santé publique du Québec ont également lancé une page Facebook intitulée « Horacio, notre héros ». On vous invite à y jeter un oeil!

De plus, à ÉNERGIE, Kim Rusk et son père Patrick Zabé nous on offert une nouvelle version du succès Agadou rendant hommage au docteur!

Ils l'ont renommée Arruda pour l'occasion :

Vous aimerez aussi: