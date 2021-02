Vincent Leclerc fait de touchants adieux à son personnage des Pays d'en haut!

La sixième et dernière saison des Pays d'en haut s'est terminée lundi soir!

Un moment particulièrement émouvant pour les comédiens de la populaire série, qui se sont exprimés sur les réseaux sociaux.



C'est entre autres le cas de Vincent Leclerc, l'interprète de Séraphin, qui a partagé un touchant texte sur sa page Facebook officielle dans lequel il remercie ses collègues pour ces beaux moments passés devant la caméra : « Merci à mes collègues comédiens avec qui j'ai vécu de grands moments de jeu et d'amitié. Oh mon dieu que j'ai appris à vos côtés! On ne reverra pas de sitôt une distribution aussi impressionnante au Québec... et c'est très bien ainsi.

J'ai une pensée toute particulière pour Sarah-Jeanne Labrosse, dont le talent n'a d'égal que sa gentillesse et sa rigueur. On s'est tenu la main pendant 6 ans... apprenant, tout comme nos personnages, à se connaitre, à se comprendre...et à se faire confiance. Merci wife xxxx »





Karine Paradis



Lisez son texte complet ci-dessous :







Sarah-Jeanne Labrosse et Julie Le Breton ont aussi souligné la fin de la série en publiant des photos souvenirs des tournages dans leurs stories Instagram :





Instagram @sarahlabrosa

Instagram @julebreton



Merci à toute l'équipe pour cette merveilleuse série! Qu'avez-vous pensé de la finale?





