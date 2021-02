Virage : une nouvelle fiction originale à voir cet automne à Noovo!

Noovo dévoile aujourd’hui une nouvelle fiction qui sera présentée dans sa programmation de l’automne!



Virage, première série dramatique pour la chaîne, mettra entre autres en vedette Charlotte Aubin, Émile Schneider, Marie-Thérèse Fortin et Sylvain Marcel!



Les textes de la série sont écrits par Kim Lévesque-Lizotte (Les Simone) et

Marie-Hélène Lebeau-Taschereau (Conseils de famille), appuyées par Louis Morissette à la script-édition. C’est Catherine Therrien (Fourchette, District 31) qui signe la réalisation.



Virage est librement inspirée de la vie d’une douzaine d’athlètes olympiques et professionnels, dont la patineuse de vitesse Marianne St-Gelais qui agit à titre de consultante au contenu sur le projet, cette production originale pose un regard sur notre société de performance, qui nous éloigne trop souvent de nous-même.



On suit l’histoire de Frédérique Lessard (Charlotte Aubin), triple médaillée olympique en patinage de vitesse courte piste, prend sa retraite et décide du même souffle de quitter son conjoint (Émile Schneider) avec qui elle avait prévu la parfaite après-carrière: fonder une famille. Face au vide, elle découvrira que la vie n’est pas une course dont on peut contrôler l’issue et devra apprendre à vivre sans performer.



« Même s’il ne s’agit pas du récit de sa vie, c’est suite à une première collaboration avec Marianne St-Gelais que l’idée de la série nous est venue. Cet univers peu connu de l’après-carrière d’athlète a quelque chose de fascinant et vrai qui rejoint étonnamment le quotidien de bien des gens, peu importe le domaine. On met rarement en lumière ce passage obligé que vivent les compétiteurs de haut niveau, qui se transforme bien souvent en quête identitaire. VIRAGE apporte un regard différent et montre l’envers de la médaille de ces années de travail acharné et dépeint les impacts collatéraux sur l’entourage de ces médaillés », explique Louis Morissette, producteur pour KOTV.



La série de huit épisodes de 60 minutes verra le jour à l’automne. Les tournages débutent ce printemps. On a hâte de voir ça!







