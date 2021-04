Voici la destination d'Occupation Double 2021!

SURPRISE!

Cet automne sur Noovo, c’est dans l’Ouest canadien qu'Occupation Double soufflera ses 15 bougies!

L'aviez-vous prédit?



Eh oui, Jay Du Temple a bien essayé de se payer notre tête en annonçant aujourd'hui qu'OD se déplacerait aux quatre coins du monde cette année en... bateau. Poisson d'avril bien salé, les concurrents n'auront pas à avoir le pied marin pour trouver l'amour puisque la 15e saison d'Occupation Double se déroulera CHEZ NOUS, au Canada!

Jay Du Temple, alias Jay Du Scoop, était présent à La semaine des 4 Julie afin de dévoiler le tout en grande primeur. L’humoriste a définitivement plus d’un tour dans son sac, alors qu’il revient à la barre de la populaire téléréalité pour une 5e année.

«Après avoir fait découvrir le Québec avec OD Chez Nous, on a hâte de faire briller l’Ouest canadien avec la touche spéciale OD. L’air des montagnes sera certainement très inspirant pour Capitaine Twist. On prévoit déjà des rebondissements grandioses, à l’image de la destination», explique la productrice au contenu d’Occupation Double, Valérie Dalpé.





C’est entourés des éblouissants panoramas de l’Ouest canadien que les célibataires les plus en vue du Québec auront la chance de poser leurs valises pour tenter de trouver l’amour. Entre les Rocheuses et l’océan Pacifique, les candidats se créeront des souvenirs qui, parions-le, resteront longtemps gravés dans leur mémoire… tout comme dans celle du public! D'ailleurs, les maisons des filles et des garçons se retrouveront quelque part en Colombie-Britannique...

Les auditions débuteront sous peu

Avis aux célibataires intéressés, les auditions seront lancées en mai prochain sur Noovo.ca. Compte tenu du contexte actuel, les gens qui aimeraient trouver l’amour et vivre une aventure hors du commun seront invités à transmettre une vidéo et remplir un questionnaire afin de se présenter virtuellement aux juges. Ces derniers rencontreront plus tard cet été une sélection de candidats en personne, dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

Attention! Ne faites pas un Charles de vous et assurez-vous d'être bien célibataire lorsque vous irez passer les auditions d'OD... car sinon, ça partira assurément mal votre aventure!





Rappelons que la saison dernière a été tournée entièrement au Québec en raison de la pandémie. C'est Noémie et Vincent qui ont remporté tous les honneurs lors de la grande finale... et six mois plus tard, ils filent toujours le parfait bonheur!

Pssst! La belle Cintia de Sa a dévoilé le week-end dernier qu'elle avait trouvé l'amour au Brésil. Découvrez d'adorables photos du couple!



