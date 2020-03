Voici les 13 concurrents de la 10e saison des Chefs

La 10e saison de l'émission Les Chefs animée par Élyse Marquis et Daniel Vézina débutera le 6 avril prochain à Radio-Canada!



La production de la populaire compétition dévoile aujourd'hui les 13 coucurrents de cette toute nouvelle édition.



Âgés de 23 à 39 ans et riches d’une grande diversité d’expériences et de références culturelles, Andrew Cartonnet, 28 ans; Guillaume Couture, 27 ans; Marie-Ève Gingras, 24 ans; Jerry Julien, 35 ans; Romain Lefebvre, 23 ans; Marilou Lemay, 33 ans; Renaud-Philip Méthot, 24 ans; Marysoleil Miron-Bonsant, 27 ans; Camilo Nascimento-Lapointe, 23 ans; Virginie Picard, 23 ans; Sébastien Rémillard, 24 ans; Julien Rochard, 39 ans et Christophe Wong Tremblay, 27 ans s'affronteront pour devenir un futur chef et faire une entrée remarquée au sein de l’élite culinaire du pays.



Lors de la première émission, les candidats devront réaliser un coulibiac de saumon pour 10 personnes, accompagné d’une sauce au vin blanc aromatisée aux fines herbes. Ça promet!





Attraction Images - Félix Renaud



Rappelons qu'un épisode spécial de Les Chefs sera diffusé le 30 mars prochainpour expliquer les répercussions de la série, tant dans l'univers de la gastronomie qu'auprès des candidates et candidats qui se sont transformés à la suite de leur passage dans la célèbre cuisine.



Voyez un extrait ci-dessous :







L’enregistrement de la nouvelle saison de l'émissionLes Chefs a été fait du 29 janvier au 24 février 2020, bien avant la pandémie de coronavirus. Plusieurs tournages en cours ont cependant été affectés pendant la crise, dont District 31 et La Faille.



