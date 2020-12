Voici les chefs d'antenne des émissions d'information de Noovo!

Noovo est heureux d’annoncer aujourd'hui l’équipe chevronnée de chefs d’antenne qui prendront la barre de ses émissions d’information!



Dès le printemps 2021, Noémi Mercier pilotera la portion nationale et le bulletin de Montréal des rendez-vous de fin de journée en semaine. Pour sa part, Lisa-Marie Blais sera la cheffe d’antenne en semaine de chacun des bulletins des régions de Québec, Mauricie, Estrie et Saguenay-Lac-St-Jean, en fin de journée et fin de soirée. Michel Bherer sera quant à lui à la barre des émissions de fin de soirée de la grande région métropolitaine, tandis que Meeker Guerrier animera les émissions réseau de la fin de semaine.

Noémi Mercier | cheffe d’antenne, fin de journée en semaine, national et Montréal

Animatrice et collaboratrice à Télé-Québec, Noémi signe également des grands reportages et des chroniques dans le magazine L’actualitédepuis 2010. Elle a récolté de nombreux prix de journalisme, dont six médailles d’or aux Prix du magazine canadien et trois prix Judith-Jasmin.

Lisa-Marie Blais | cheffe d’antenne, fin de journée et fin de soirée en semaine, Québec, Mauricie, Estrie et Saguenay-Lac-St-Jean

Jusqu’à tout récemment cheffe d’antenne et coanimatrice à LCN, cette native de Québec possède un attachement profond pour cette région. Animatrice et intervieweuse passionnée, Lisa-Marie œuvre dans le monde des médias depuis vingt ans. Elle a notamment fait partie de l’équipe d’animation de l’émission Ça commence bien à V entre 2013 et 2015.

Michel Bherer | chef d’antenne, fin de soirée en semaine, Montréal

Michel cumule près de vingt années d’expérience dans le monde de l’information, dont dix à titre de chef d’antenne de téléjournaux de Radio-Canada en Saskatchewan et au Québec. Conscient de la grande responsabilité et du privilège que son métier lui accorde, il a participé depuis 2010 à de nombreuses émissions d’ICI RDI à titre d’animateur et de journaliste.

Meeker Guerrier | chef d’antenne, fin de semaine, national

Ce passionné d’information, de culture et de sport s’est rapidement imposé dans le monde des médias. Après un passage remarqué comme chroniqueur sur ICI Radio-Canada Télé et sur ICI Première, Meeker coanime l’émission matinale du 107.3 Rouge depuis le mois d’août. Il est aussi collaborateur à La semaine des 4 Julie (Noovo) ainsi qu’aux émissions Le 5 à 7 et Les 3 étoiles (RDS).



D’autres annonces concernant le service de l’information de Noovo suivront au cours des prochaines semaines! Rappelons qu’une salle de nouvelles à Montréal et un studio à Québec sont en construction. Noovo recrute présentement des journalistes pour ses équipes de chacune de ses stations de Montréal, Québec, Mauricie, Estrie et Saguenay-Lac-St-Jean. Ça promet!



