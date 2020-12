Voici les grands gagnants d'OD Chez Nous!

Qui de Carl et Andréanne, Jamie et Stacey ou Vincent et Noémie est le grand couple gagnant d'OD Chez Nous? Vous avez choisi, après un merveilleux voyage à Charlevoix...





Eh oui, après nous avoir fait passer par toute la gamme des émotions pendant la saison dans les maisons de la Montagne Coupée, ce sont finalement les chouchous Noémie et Vincent qui repartent avec les honneurs! Tout de suite après le voyage final, Jay Du Temple a couronné les amoureux qui étaient présents en direct au Grand Quai du Port de Montréal. C’est devant leur famille rapprochée, et tous les anciens candidats d’OD Chez Nous, que les finalistes ont appris qui a remporté le grand prix!

Le couple gagnant d’Occupation Double remporte donc:

Un magnifique condo dans le projet Aristo Condos, à Laval, d’une valeur de 300 000$;

Deux Buick Encore GX à traction intégrale pour une location de deux ans d’une valeur de 35 000 $ offerts par Groupe Gravel;

Un ameublement intérieur et extérieur offert par MUST d’une valeur de 25 000$;

Un ensemble audio-vidéo multipièce de Centre Hi-Fi, d’une valeur de 25 000$;

Deux abonnements illimités de 10 ans à Cardio Plein Air, d’une valeur de 25 000$;

Un forfait Bell incluant Internet Fibe, Télé Fibe et Bell Maison intelligente, gratuit pendant deux ans;

Deux Can-Am Ryker offerts par Performance NC d’une valeur de 30 000$;

Le couple gagnant assura leur nouveau condo et leur nouvelle voiture entièrement en ligne avec Sonnet Assurance!

Coup de coeur du public

Pour une deuxième fois à Occupation Double, le public a eu la chance de voter pour le candidat ou la candidate coup de cœur de la saison. C’est finalement Julie Munger qui a décroché le titre cette saison et c'est Julie Snyder qui lui a remis en direct une bourse d’une valeur de 10 000$ (il y a eu près de 300 000 votes).





Fans de bisbille, ne manquez pas le rendez-vous tant attendu de l'Heure de vérité, le 6 décembre prochain à 18h30 sur Noovo... pour découvrir ENFIN ce que Jay Du Temple pense de la tricherie de la belle Éloïse (qui a annoncé la semaine dernière sa séparation avec Charles)!



De retour pour une 5e saison



Bonne nouvelle! Jay Du Temple a également annoncé qu’il y aura bel et bien une nouvelle édition d’Occupation Double à l’automne 2021 sur Noovo - pandémie ou non - et qu’il sera toujours à l’animation pour une cinquième saison consécutive. Oui, ça, ça veut aussi dire qu'on pourra suivre les looks funky de Jay (tout comme ses multiples changements de tête) pour une saison de plus. Jay Du Temple a d'ailleurs dévoilé sa nouvelle tête bleachée lors de la grande finale!

«J’ai su que j’animais OD lors de mes 25 ans. Et je soufflerai mes 30 bougies lors de ma 5e année à la barre de l’émission qui en sera à sa quinzième saison. Ça fait beaucoup de chiffres ronds, j’aime ça! Je me compte chanceux de travailler, et surtout avec les fantastiques équipes d’OD et de Noovo. Je suis chanceux!», confie Jay Du Temple.

Voyez plus de photos de la soirée!





