Voyez Jay Du Temple se faire raser les cheveux

Bye bye la longue crinière!

Hier soir, le populaire humoriste et animateur a terminé sa tournée Bien faire en force au Centre Bell de Montréal, marquant la fin de son tout premier one-man-show qu’il a autoproduit.

De retour à la maison depuis quelques semaines à peine, suite à sa troisième saison à l’animation de la populaire émission Occupation Double, Jay a honoré sa promesse de raser sa magnifique crinière en direct sur la scène, dans le cadre de sa participation au Défi Têtes Rasées Leucan.

Le voici en pleine action!





Et voici le résultat, alors que l'humoriste rencontrait ses fans après son show!





Une part des profits de la vente de billets du spectacle du 3 janvier de Jay a d'ailleurs été remis à la cause!

Bravo Jay... on ne croyait pas qu'il était possible de t'aimer encore plus!



Vous aimerez aussi: