Voyez la bande annonce bouleversante de Fugueuse, la suite

La toute première bande-annonce officielle de Fugueuse, la suite a été dévoilée jeudi.



On retrouve le personnage de Fanny, joué par Ludivine Reding, quatre ans après l'épisode final de la première saison. Cette dernière a plusieurs blessures au visage et semble être dans une relation abusive. Quant à Damien, incarné par Jean-François Ruel, il sort de prison et apprend que Fanny a «repris du service».



Voyez les images bouleversantes ci-dessous :









Le premier épisode de Fugueuse, la suite sera diffusé le 6 janvier prochain sur les ondes de TVA. D'ici là, revoyez la réaction émouvante de Ludivine Reding en visionnant pour la toute première fois les images de la deuxième saison!





Karine Paradis





Vous aimerez aussi :