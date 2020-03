Voyez le nouveau tatouage d'Alexandre Champagne

Alexandre Champagne s'est fait faire un tout nouveau tatouage, cette semaine!

Le photographe s'est rendu au studio Sans Regret, à Montréal, où l'artiste Lydia Marier lui a tatoué la main.

Le dessin, plutôt imposant, montre deux hirondelles et une petite fleur.

Voici le nouveau tattoo d'Alexandre Champagne, dévoilé cet après-midi sur Instagram :

C'est vraiment beau!

Dans un tout autre ordre d'idées, on a récemment découvert le talent musical d'Alexandre Champagne! En effet, lui et son ex, Marilou, ont enregistré une reprise du succès Crazy et c'est drôlement bon! On vous invite à la réentendre dès maintenant!

Puis, la semaine dernière, le principal intéressé a dévoilé une version acoustique de la chanson Have You Ever Seen The Rain de CCR :

Jolie voix, n'est-ce pas?

