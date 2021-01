Voyez toutes les photos de la maison de Big Brother Célébrités!

La grande première de Big Brother Célébrités aura lieu ce dimanche!



Les vedettes qui participeront à la téléréalité entrent officiellement dans la maison aujourd'hui. La production a dévoilé enfin les photos de la sublime demeure où habiteront les personnalités pendant les prochaines semaines.



Voici quelques-unes des pièces ci-dessous :

Le salon



Noovo

Les dortoirs



Noovo

Noovo

La cuisine



Noovo





Le bar



Noovo

La suite du Patron

Noovo

Le gym

Noovo

Le lounge



Noovo



Ne manquez pas la grande première de Big Brother Célébrités ce dimanche 10 janvier prochain à 19h sur Noovo et Noovo.ca! Ce soir là, on découvrira qui seront les 15 personnalités qui devront évoluer ensemble, totalement coupées du monde extérieur, devant les caméras qui filmeront 24 heures sur 24!



Pour rester dans l’aventure et remporter la compétition, les célébrités devront user de stratégies, gagner diverses épreuves et établir des relations de confiance avec les autres joueurs. Car à chaque semaine, ce sont leurs colocataires qui voteront pour évincer l’un des leurs. Leurs aptitudes psychologiques, physiques et sociales seront mises à l’épreuve! Au bout de 13 semaines d’isolement, une seule célébrité sera élue grande gagnante par les participants éliminés durant la saison. Elle remportera les grands honneurs en plus d’un prix d’une valeur de 100 000$. Le prix est composé d’une voiture Cadillac CT4 Luxe Haut de gamme offerte par gravelauto.com et 50 000$ en argent dont la moitié sera remise à la fondation de son choix.



