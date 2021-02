William Cloutier de Star Académie est papa pour la deuxième fois: Découvrez les adorables photos!

La cigogne est passée!

Eh oui, le temps des couches et des biberons s'est à nouveau pointé le bout du nez chez les Dagenais-Cloutier.





Le chanteur, qu’on a connu dans Mixmania 3 et qui fait partie de la nouvelle mouture de Star Académie 2021, connaît pour la deuxième fois les joies de la paternité. Lundi dernier, c'est la directrice de l'Académie, la belle Lara Fabian, qui apprenait à William qu'il devait momentanément quitter l'aventure pour aller rejoindre sa blonde, qui était en train d'accoucher.

C'est d'ailleurs l'amoureuse du sympathique chanteur, la belle Sara, qui a dévoilé de magnifiques photos de leur nouveau-né via Instagram... Dites bonjour au petit Éloi Cloutier, qui a vu le jour le 16 février dernier, à 3h43!

«Mon petit amour, Éloi Cloutier, est arrivé le 16 février à 3h43 ♥️ je suis complètement en amour et on dirait bien que je suis pas la seule👣 Liam et Éloi , mes petits bébés garçons», dévoile la fière maman sur Instagram.

(N'oubliez pas de faire défiler à gauche pour découvrir toutes les photos du carrousel)!





La petite famille est adorable comme tout, n'est-ce pas? Tous nos voeux de bonheur au petit cocon d'amour!

William et Sara sont d'ailleurs déjà parents du petit Liam, qui est âgé de quatre ans et demi.





Voici d'ailleurs plus de craquants clichés de la petite famille!





Pssst! Maintenant et partout, la nouvelle chanson-thème de Star Académie, est enfin disponible sur toutes les plateformes d’écoute en continu et de téléchargement!





Vous aimerez aussi :