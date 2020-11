Xavier Dolan dirigera des comédiens québécois de renom au petit écran!

Xavier Dolan réalisera une première série de fiction, un projet intitulé La nuit où Laurier Gaudreault s'est réveillé.



En plus de réaliser la série, le populaire cinéaste réalisera également la série, qui est une adptation de la pièce de théâtre éponyme de Michel Marc Bouchard.

Une distribution étoile participera à cette série : Magalie Lépine-Blondeau, Éric Bruneau, Julie Le Breton, Julianne Côté et Patrick Hivon.



Voici le synopsis : « En 1991, Julien, Mireille et Laurier forment un trio inséparable. Mais par une nuit d’octobre en tous points ordinaire, Laurier viole Mireille. Il n’a pas 17 ans; elle n’en a que 14. Les deux familles, auparavant si proches, sont tout à coup brisées. Plus rien, jamais, ne sera comme avant.



Trente ans plus tard, alors qu’elle est devenue une thanatologue réputée, Mireille reprend la route de la maison pour embaumer sa propre mère à la demande de celle-ci et retrouve ce faisant les frères qu'elle a quittés vingt-cinq ans plus tôt. Bientôt, les secrets et les rancœurs referont surface, s'entremêlant au deuil, et à une inarrêtable quête de réconciliation. »





Karine Paradis



Dans un communiqué envoyé aux médias, Xavier Dolan explique à quel point ce projet lui tient à coeur : « J’ai vu la pièce de Michel Marc Bouchard en juin 2019, et j’y ai tout de suite vu mon prochain projet. Au- delà de l’évidence qui s’est imposée à moi, d’écrire et de tourner ce récit sur la vie et la mort, sur le deuil, l’acceptation de soi, la famille, il y a eu entre l’idée et la concrétisation des mois d’attente causés par la pandémie, et qui m’auront plus que jamais inspiré, excité, impatienté, même, de passer à l’acte, et de repousser toujours plus mes limites, d’explorer le genre du thriller, de renouveler ma façon de raconter, auprès qui plus est d’une distribution de rêve. Je suis privilégié d’aborder ce nouveau projet aux côtés de collaborateurs qui, comme moi, souhaitent porter aux nues, ici comme à l’étranger, ce récit aussi bien québécois que mondial, dans des moyens inédits, et ce sans compromis. Vivement 2021... »



La nuit où Laurier Gaudreault s'est réveillé sera offerte sur Club Illico en 2022. La série sera également diffusée en France à Canal +.



Vous aimerez aussi :