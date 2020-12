Yes McCan, le célèbre Damien de Fugueuse, nous présente sa blonde!

Le rappeur et comédien Yes McCan, de son vrai nom Jean-François Ruel, est à nouveau en amour!

Celui qui a marqué les Québécois avec son rôle de Damien dans Fugueuse a annoncé la bonne nouvelle en publiant une superbe photo de lui avec sa petite amie.

Sous l'image, Yes McCan a écrit « Confinement de Noël avec celle-là! », confirmant du même coup sa relation avec elle!

Voici la mignonne photo des amoureux :

En utilisant la flèche blanche, à droite au centre de la publication, vous pourrez voir une deuxième photo des tourtereaux!

De son côté, la jeune femme a elle aussi partagé les clichés. Suivie par près de 9000 personne sur Instagram, celle qui se fait appeler « Bee » semble être modèle. Voici quelques photos de la nouvelle flamme de Jean-François Ruel :

On est très heureux pour eux et on leur souhaite beaucoup de bonheur!

Rappelons que par le passé, Yes McCan a été en couple avec la comédienne Charlotte Aubin. Les deux acteurs avaient travaillé ensemble sur le plateau de Fugueuse.

Vous aimerez aussi: