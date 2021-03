Zapettes d'or 2021: François Lambert nommé parmi les méchants de l'année!

Ce vendredi, l’équipe de C’est juste de la TV a dévoilé les finalistes de la 13e édition du gala des Zapettes d’or qui sera diffusé en direct du Théâtre Paradoxe le 26 mars prochain. Le gala souligne les émissions, moments et personnages marquants de la télévision québécoise de la dernière année, et célèbre le travail de ses artisans!

Chacune des catégories comprend 5 finalistes qui ont été sélectionnés par un jury composé des membres de l’équipe de C’est juste de la TV (Anne-Marie Withenshaw, Nathalie Petrowski, Thérèse Parisien et Nicolas Ouellet), et de quatre téléspectateurs assidus, Mathieu Hudon, Josiane Gosselin, Guillaume Chenail et Lucie Brunet.





Parmi les surprises de l'année, on retrouve dans les nominations notre cher François Lambert national, nommé parmi les méchants de l'année pour sa participation dans Big Brother Célébrités. Eh oui, depuis le jour un dans le manoir de Big Brother Célébrités, François fait jaser de lui avec ses plans machiavéliques, son art de la manipulation et ses mensonges et trahisons à la pelleté depuis le début de l'aventure! François est d'ailleurs en nomination «en lui-même» aux côtés des personnages Nick Romano de District 31 et le Curé Caron des Pays d'en haut... François souhaitait «redorer son image» en participant à la fameuse téléréalité et on peut assurément dire que c'est mission échouée pour l'ex-Dragon!

Sans plus attendre, voici les nommés du 13e gala des Zapettes d'or:

Éclat de rire

- Point de presse sur la santé sexuelle – La soirée MAMMOUTH 2020

- Les Bougon en Gaspésie – Bye Bye 2020

- Il était une maman à Versailles – Cette année-là

- La bataille de lip sync : la colère citoyenne – Infoman

- Les auditions L’amour est dans le pré – Drôles de Véronic

Révélation

- Florence Pilotte, interprète de Florence – Entre deux draps

- Zeneb Blanchet, interprète de Riliana – Toute la vie et d’Iris – L’effet secondaire

- Marie Eve Morency, interprète de Marie Eve – Rue King

- Alexandre Nachi, interprète de Sébastien – Les mecs

- Élizabeth Tremblay-Gagnon, interprète d’Éloïze – Toute la vie

Moment dramatique fictif

- Les scènes entourant l’homosexualité de Donatienne – Les pays d’en haut

- La mort cérébrale d’Éloïze – Toute la vie

- La discussion séparation entre Julie et Martin – Les beaux malaises 2.0

- Le suicide d’Anaïs – Toute la vie

- La scène dans laquelle Étienne reproche à Christian d’être homophobe – Les mecs

Moment télé utile

- De garde 24/7 (saison 6)

- Au coeur de la DPJ

- Tenir salon

- La soirée MAMMOUTH 2020

- La cour est pleine!

Méchant ou méchante de l’année

- Nick Romano, interprété par Mathieu Baron – District 31

- Curé Caron, interprété par David La Haye – Les pays d’en haut

- François Lambert, en lui-même – Big Brother Célébrités

- Francine Bérubé, interprétée par Muriel Dutil – 5e rang

- Valaire Petterson interprété par Steve Banner – Une autre histoire

Animateur ou animatrice de l’année

- Patrice Roy – Le Téléjournal 18 h, RDI 17 h, émissions spéciales

- Sophie Fouron – Tenir salon

- Patrick Huard – La Tour

- France Beaudoin – En direct de l’univers, Pour emporter

- Jay Du Temple – Occupation Double Chez Nous

Personnage le mieux interprété

- Séraphin Poudrier, interprété par Vincent Leclerc – Les pays d’en haut

- Julie, interprétée par Julie Le Breton – Les beaux malaises 2.0

- Commandant Raymond Célestin, interprété par Widemir Normil – Escouade 99

- Rollande Mathieu, interprétée par Marie-Ginette Guay – Discussions avec mes parents

- Albert Scott Ducharme, interprété par Simon Lacroix – Faits divers

Grand prix ça m’allume

- Entre deux draps

- Les pays d’en haut (saison 6)

- Les beaux malaises 2.0

- Faits divers (saison 4)

- La Tour

Dès aujourd’hui, vous êtes invités à voter pour déterminer le gagnant dans les huit catégories. Soyez au rendez-vous lors du 13e gala des Zapettes d’or 2021, le vendredi 26 mars à 21 h sur ICI ARTV pour connaître les gagnants!



