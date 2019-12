Le prince Harry et la duchesse de Sussex Meghan Markle en ont mis plein la vue aux amateurs de royauté, et surtout... de bébés royaux!

Tel que rapporté par Buzzfeed, la carte des Fêtes de la jeune famille royale de l'heure a attiré beaucoup d'attention sur les réseaux sociaux, alors qu'on y aperçoit le jeune Archie, 7 mois, voler la vedette à ses célèbres parents.

Just sharing the sweetest Christmas Card from our President and Vice-President, The Duke and Duchess of Sussex. Very Merry Christmas, everyone! pic.twitter.com/McOcHALoGl