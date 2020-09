10 nouveautés Crave et Netflix à voir en fin de semaine!

Si vous manquez d'inspiration pour votre soirée ciné ou télé en fin de semaine, on est là pour vous!

On a repéré 10 nouveautés fort captivantes sur Crave et Netflix à regarder en solo, en amoureux ou en famille!

Voici nos suggestions de films et séries à voir en rafale ce weekend :

Crave

Robbie Robertson et The Band

Des images d’archives et des entrevues contribuent à reconstituer la genèse de l’un des groupes musicaux les plus marquants de son époque : la formation canadienne The Band. Avec la participation de Bruce Springsteen, Eric Clapton, Van Morrison, Martin Scorsese, Taj Mahal, Peter Gabriel, David Geffen et Ronnie Hawkins.

Un documentaire à voir dès maintenant sur Crave!

Espions incognitos

L'agent Lance Sterling est le meilleur de sa profession, mais il doit malheureusement se cacher des forces spéciales. Il cherche alors de l'aide auprès d'un jeune scientifique, Walter, qui le transforme accidentellement en pigeon.

Un film d’animation à voir en famille dès maintenant!

Une vie cachée

En 1940, un paysan autrichien et père de famille refuse de prêter allégeance à Adolf Hitler, au risque d'être ostracisé par les habitants de son village et d'être emprisonné pour trahison.

Ce long métrage met en vedette August Diehl, Bruno Ganz et Valerie Pachner.

La voie de la justice

Un jeune avocat afro-américain se rend en Alabama pour faire libérer un modeste entrepreneur, injustement condamné à mort pour le meurtre d'une adolescente, avec le soutien d'une militante locale.

Un drame mettant en vedette Michael B. Jordan, Jamie Foxx et Brie Larson à voir à compter du samedi 12 septembre sur Crave.

Bryan Stevenson : la voie de la justice

Bryan Stevenson, un avocat spécialiste en loi sur l’intérêt public, est le fondateur d’un organisme dont le but est de rétablir l’équilibre dans le système de justice américain. Il explique la façon dont les injustices raciales qui se perpétuent aux États-Unis depuis des siècles menacent aujourd’hui l’équilibre précaire du pays.

Un drame à voir dès le samedi 12 septembre sur Crave.

Netflix

Une étoile est née

Lorsqu’une jeune chanteuse dévoile une relation passionnée avec un musicien connu, sa carrière prend son envol alors que ses vices à lui l’entraînent dans une sombre spirale.

Un drame musical mettant en vedette Lady Gaga et Bradley Cooper.

Derrière nos écrans de fumée (The Social Dilemma)

Ce documentaire montre l’impact humain néfaste des réseaux sociaux. Des experts en technologie tirent la sonnette d’alarme sur leurs propres créations.

Chaque chose à sa place avec Clea et Joanna

Dans cette téléréalité, l’équipe de The Home Edit se rend chez différentes célébrités comme Reese Witherspoon ou Khloe Kardashian pour réorganiser une pièce de leur maison.

The Babysitter : Killer Queen

Deux ans après avoir échappé à une secte satanique, Cole plonge dans un autre cauchemar : le secondaire. Les démons de son passé? Ils font toujours de sa vie un enfer.

Ce film est la suite de la production Netflix The Babysitter et met en vedette Judah Lewis, Jenna Ortega et Emily Alyn Lind.

Mignonnes

Amy, 11 ans, commence à se rebeller contre les traditions de sa famille conservatrice quand elle devient fascinée par une troupe de danse à l’esprit libre.

Un film français produit par Netflix dont le thème, une jeune fille qui apprend à twerker, a suscité la controverse. Avec Fathia Youssouf, Médina El Aidi-Azouni et Esther Gohourou.

