14 nouveautés à voir absolument sur Crave et Netflix ce weekend

Une foule de nouveautés ont été ajoutés aux catalogues déjà bien garnis de Crave et Netflix en cette dernière semaine de février!

Parmi celles-ci, on retrouve le documentaire-choc Framing Britney Spears, qui est disponible dès aujourd'hui sur Crave en anglais. La version francophone arrivera le 25 mars prochain.

Voici toutes nos suggestions Crave et Netflix à regarder en rafale ce weekend :

Crave

Framing Britney Spears

On vous en parlait plus haut, mais ce documentaire mérite d'être vu pour comprendre ce qui est arrivé à Britney Spears, de la tutelle de son père qui gère tous ses faits, paroles et gestes en plus de sa fortune, à la façon dont les médias et l'entourage de la princesse de la pop l'ont traitée.

Power, version française

James a tout pour lui : une magnifique femme, un penthouse luxueux et du succès en affaires. Rien n’indique qu’il mène une double vie.

Une minisérie de 6 épisodes d'une heure avec Omari Hardwick, Lela Loren et Naturi Naughton.

Deutschland 89, version française

En novembre 1989, après la chute du mur de Berlin, la Stasi craint que l'Allemagne de l'Est ne soit envahie par l'Allemagne de l'Ouest. Toutes les agences d'espionnage étrangères convoitent Martin Rauch, car il connaît bien les rouages de l'administration et de la police secrète est-allemandes.

Le premier épisode de cette série réunissant Jonas Nay, Maria Schrader et Sylvester Groth sera disponible ce dimanche 28 février à 21h sur Crave.

On pourra ensuite en voir un nouveau chaque dimanche soir!

Juste pour rire présente : Le vrai « gala » Carte Blanche de Korine et Laurent

Karine Paradis

Pour sa 17e animation consécutive au Festival Juste pour rire, Laurent Paquin animera pour la première fois une Carte Blanche avec Korine Côté.

Entourés de nombreux artistes, les deux amis entraînent le public dans les coulisses de leur spectacle.

Le parcours de Jennifer Lopez

Jennifer Lopez construit un empire et devient une icône du cinéma, de la mode, de la télévision et de la musique.

Un documentaire en deux épisodes à voir dès maintenant sur Crave!

L'affaire Kim Wall (The Investigation)

Basée sur un événement réel, cette série recrée l’affaire du meurtre de la journaliste suédoise Kim Wall survenu en 2017. Partie en mer afin d’obtenir un entretien avec l’entrepreneur d’un sous-marin artisanal, Kim se condamne à une excursion sans retour sur la terre ferme.

Le premier épisode de ce thriller a été dévoilé cette semaine.

On pourra ensuite en voir un nouveau chaque mardi soir dès 21h sur Crave!

Ma fille, star des réseaux sociaux

Une jeune femme commet des meurtres pour contrôler la présence sur les réseaux sociaux de ses camarades. Après avoir assassiné une fille populaire, elle s'intéresse à une nouvelle venue à l'école, mais la mère de cette dernière fait tout pour protéger sa fille.

Un drame avec Anne Dudek, Morgan Taylor Campbell et Abby Ross.

Irrésistible

Un stratège chevronné du Parti démocrate américain aide un ex-vétéran de l'armée à devenir maire d'une petite ville conservatrice du Midwest. Il attire sans le vouloir l'attention du Parti républicain, qui décide alors de lui mettre des bâtons dans les roues.

Une comédie avec Steve Carell, Rose Byrne et Chris Cooper à voir dès samedi sur Crave.

Confinement

Un couple décide de monter un braquage dans une des bijouteries les plus luxueuses de Londres.

Une film mettant en vedette Anne Hathaway et Chiwetel Ejiofor à voir dès samedi sur Crave.

Netflix

Ginny et Georgia

Georgia et ses deux enfants partent vers le nord afin de prendre un nouveau départ... mais découvrent que le chemin vers un avenir meilleur n’est pas sans obstacle.

Une comédie pour ados et adultes à la Gilmore Girls avec Brianne Howey, Antonia Gentry et Diesel La Torraca.

Cali K9 : l’académie canine

Rien ne résite à Jas Leverette de Cali K9. Suivez l’entraîneur de chiens d’Oakland, qui travaille avec une vaste gamme de toutous et de propriétaires.

Une télé-réalité en six épisodes à voir sur Netflix.

Fou de toi

Après avoir passé une nuit endiablée avec Carla, Adri découvre que la seule façon de la revoir est de devenir un patient au centre psychiatrique où elle réside.

Une comédie sombre espagnole produite par Netflix avec Álvaro Cervantes et Susana Abaitua.

Rupaul's Drag Race : Untucked, saison 12

La 12e saison du populaire concours de drag queens arrive sur Netflix dès dimanche!

Unabomber - In his own words, version sous-titrée

Basée sur une rare entrevue, cette docusérie détaille le parcours de Ted Kaczynski, de jeune étudient à l’un des hommes les plus redoutés de l’histoire des États-Unis.

